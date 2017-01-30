Рейды по выявлению незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Хабаровском крае будут продолжены

В связи с постановлением Главного санитарного врача в российских регионах на два месяца продлен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукцией. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Эти меры продиктованы тем, что по официальным данным за месяц действия ограничений, количество отравлений алкогольной продукцией в стране пошло на спад, а в ходе проверок из оборота было изъято более 500 тысяч единиц сомнительной продукции.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, в регионе ограничения коснулись около 5 тысяч субъектов. В их числе нелегальные точки, магазины непродовольственных товаров, а также около 1,5 тысяч предпринимателей, которые по лицензии официально торгуют алкоголем.

Согласно новому постановлению, с 27 января им по-прежнему запрещено реализовывать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 28%. Исключение составят парфюмерные изделия и различные стеклоомывающие жидкости.

«Постановлением определено и новое условие запрета - имеются в виду только те товары, которые продаются ниже минимальной розничной цены алкоголя крепостью более 28% объемом 0,5 литра. Например, если непищевая спиртосодержащая продукция реализуется выше минимальной цены водки – 190 рублей, то ее реализация разрешена», - рассказала начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля комитета Елена Спиридонова.

По ее словам, за соблюдением ограничительных мер по-прежнему будет следит региональное управление Роспотребнадзора совместно с полицией. Они продолжат проводить совместные рейды, которые уже принесли результаты. По данным краевого УМВД РФ, с 22 декабря прошлого года было проверено 325 торговых объекта, из незаконного оборота изъято почти 650 литров спиртосодержащей продукции.

Напомним, что с 17 декабря в Иркутской области стали фиксироваться первые случаи отравления жителей концентратом для ванн «Баярышник». В общей сложности за неделю в регионе пострадало 109 граждан. Погибли 63 человека.