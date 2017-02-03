Оперативная информация на 3 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 12 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 27 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-7, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 2, Ульчский МР-5). За сутки открыто 2 ледовые переправы: Хабаровский район, р. Тунгуска Хабаровск –с.Новокуровка - с.Победа; Хабаровский район, р. Кур Хабаровск –с.Новокуровка - с.Победа. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб:02.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 51 ед. техники; в г. Хабаровске 1811 чел. 91 ед. тех., вывезено 590 м3 снега, посыпано ПСС 30,7 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 23.01.2017 г. по 29.01.2017 г. зарегистрировано 9804 случая заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 7.9 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 6-12 м/с от -19ºС до -21ºС от -7ºС до -9ºС Южные районы без осадков юго-западный 8-13 м/с от -15ºС до -22ºС от -4ºС до -11ºС Центральные районы без осадков западный, юго-западный 4-13 м/с, на побережье Татарского пролива усиление до 17 м/с от -15ºС до -32ºС от -6ºС до -17ºС Северные районы местами небольшой снег западный, северо-западный 6-11 м/с, на побережье Охотского моря усиление до 13-20 м/с от -14ºС до -30ºС от -8ºС до -16ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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