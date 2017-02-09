В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 10 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
10 февраля
Железнодорожный район. Районный фестиваль самодеятельного творчества «Ветераны - городу», посвященный 30-летию ветеранской организации. Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 30-11-52. Шелякова Татьяна Владимировна.
Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.
Краснофлотский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 9-10 классов. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 14.00. Информация по тел. 79-07-42. Инкин Николай Петрович.
Железнодорожный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 9-10 классов. Школа № 9, пер. Клубный, 19. 15.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.
Индустриальный район. Фестиваль патриотической песни «Виктория». Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 15.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.
Центральный район. Рейд «Бродяга» по выявлению мест сбора подростков, занимающихся бродяжничеством. Территория района. 16.00. Информация по тел. 40-89-21. Самарина Антонина Александровна.
Кировский район. Заседание молодежного совета при комитете администрации города Хабаровска по управлению районом. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 17.00. Информация по тел.41-95-09. Суслова Анастасия Евгеньевна.
Полуфинальные игры Всероссийского представительства Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске (школьные команды) (10-11 февраля). Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 19.00. Информация по тел. 41-97-69. Рожков Николай Викторович.
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