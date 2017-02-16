Информация городской диспетчерской службы на 16 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 16 февраля нет отключения горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 64 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 109 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 29 машин. За сутки ими было убрано и вывезено 1420 кубометров снега, на дороги города высыпано 28,1 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 38 ДТП, эвакуировано 22 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 756 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 653 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 22 троллейбуса и 589 автобусов.