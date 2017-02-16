Около 200 предприятий края планируют принять участие в выставке-ярмарке «Наш выбор 27»

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края состоялось заседание оргкомтета по подготовке к проведению выставки-ярмарки «Наш выбор 27». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Мероприятие, в котором планируют принять участие около 200 местных производителей и представителей ресторанного бизнеса, пройдет на краевой набережной 24-25 июня. На площадке напротив универсального спортивного комплекса построят «торговый городок» с выставочными павильонами, где местные производители представят свою продукцию по сниженным ценам. Планируется, что скидка может составить от 10 до 20%. Появится также зона общественного питания.

В ходе заседания отмечалось, что мероприятие станет крупнейшим событием края в области потребительского рынка и поможет привлечь как российских, так и иностранных туристов. Главным событием станет приготовление Амурской ухи, отведать которую сможет любой желающий. В Хабаровск уже доставили специальный котел объемом 2,3 тысячи литров. Он практически в два раза больше того, который использовался для варки ухи на Втором восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ближайшее время Ассоциация рестораторов края планирует объявит конкурс поваров.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, выставка-ярмарка должна стать новой визитной карточкой региона. С 2018 года она приобретет статус международной, что позволит привлечь гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Прорабатывая этот проект, мы учитывали опыт наших коллег из центральных регионов страны. Аналогичные выставки успешно проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. У нас тоже есть чем удивить. Хабаровский край славится своими морскими деликатесами, а наш мед, дикоросы, хлеб и хлебобулочные изделия пользуются большим спросом в КНР. Например, за последние несколько лет мы в 8 раз нарастили экспорт мороженого в Поднебесную. Наши предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности имеют большой потенциал. Демонстрация их возможностей поможет привлечь новых бизнес-партнеров, расширить географию реализации продукции», - сказал Николай Крецу.