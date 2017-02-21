Международный чемпионат по управлению бизнесом стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае дан старт региональному этапу Международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участниками проекта стали руководители и сотрудники организаций края, студенты и аспиранты в возрасте до 26 лет, начинающие и опытные бизнесмены, государственные и муниципальные служащие. На протяжении двух дней командам из 4-5 человек предстоит решать задачи по управлению предприятием в условиях жесткой конкуренции. Правильность действий оценит комплексный компьютерный бизнес-симулятор.

Обращаясь к участникам, и.о. председателя комитета по молодежной политике Правительства региона Иван Джуляк отметил, что Кубок Хабаровского края по стратегии и управлению бизнесом – это площадка, на которой можно приобрести необходимые навыки и продемонстрировать свои способности.

«Развитие предпринимательства имеет ключевое значение для экономики региона. Важно также уметь продвигать свои идеи, создавать новые продукты. Правительство Хабаровского края всегда готово поддержать активных молодых людей и тех, кто хочет создать свой бизнес. Надеемся, что опыт, приобретенный в рамках проекта, поможет вам в будущем», - сказал Иван Джуляк.

Команда-победитель регионального этапа в марте отправится в Москву для участия в финале конкурса. По итогам состязаний будет сформирована российская сборная, которая 10-12 апреля представит страну на Global Management Challenge в столице Катара городе Дохе.