Снег и сильный ветер прогнозируются в ближайшие выходные в центральных и северных районах Хабаровского края из-за циклона в Охотском море, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России со ссылкой на Дальневосточный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Наиболее неблагоприятные метеоусловия прогнозируется в части северных районов (Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский) и побережье, где ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, на побережье Охотского моря порывы могут достигать до 21-26 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Жителям края рекомендовано на время непогоды воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, рыбакам и охотникам не выходить в лес и на водные объекты, а туристическим группам на маршруты. "Интерфакс-Дальний Восток"
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