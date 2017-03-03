Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае

Снег и сильный ветер прогнозируются в ближайшие выходные в центральных и северных районах Хабаровского края из-за циклона в Охотском море, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России со ссылкой на Дальневосточный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Наиболее неблагоприятные метеоусловия прогнозируется в части северных районов (Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский) и побережье, где ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, на побережье Охотского моря порывы могут достигать до 21-26 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Жителям края рекомендовано на время непогоды воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, рыбакам и охотникам не выходить в лес и на водные объекты, а туристическим группам на маршруты. "Интерфакс-Дальний Восток"