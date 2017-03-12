План основных мероприятий города Хабаровска с 13 по 19 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 13 по 19 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 марта

Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам землепользования (понедельник, вторник, четверг). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (13 и 16 марта). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-20. Верещагина Наталья Андреевна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (13 и 15 марта). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Краснофлотский район. Соревнования по стритболу среди 5-6 классов и 7-8 классов по программе «Президентских спортивных игр» (13-19 марта). Стадион «Юность», ул. Королева, 4г. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. 09.00-12.00. Информация по тел. 40-89-24.

14 марта

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 9.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал №1, 11.30.

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:

- конкурс изобразительного искусства. Музей истории города, ул. Ленина, 85. 12.00-17.00;

- конкурс «Информационные технологии XXI века». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00-17.00;

- торжественное открытие фестиваля. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00-16.00;

- конкурс музыкантов исполнителей – младшая группа. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.30-19.30. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (14 и 16 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб. Актовый зал комитета по управлению комитетом по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

15 марта

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросам: «О работе городского хозяйства в осенне-зимний период 2016-2017 годов и задачах по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», «Об итогах работы по продвижению здорового образа жизни в городе Хабаровске». Большой зал. 14.00.

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:

- конкурс музыкантов исполнителей – средняя и старшая группы. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 14.00-18.00;

- заседание «круглого стола» участников конкурсов «Информационные технологии XXI века» и «Изобразительное искусство». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85.16.00-17.00. Информация по тел. 40-88-97.Князева Мария Сергеевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Индустриальный район. Районный конкурс чтецов «Природа – источник вдохновения», посвященный году экологии. Центр эстетического воспитания детей, «Отрада», ул. Юности, д. 6б. 15.00. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Заседание комиссии по снижению дебиторской задолженности населения по расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 16.00. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

16 марта

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:

- «круглый стол» музыкантов (педагогов и исполнителей). Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85.17.00-17.50;

- церемония награждения зарубежных участников фестиваля, концерт зарубежных музыкантов. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 18.00-19.15. Информация по тел. 40-88-97.Князева Мария Сергеевна.

Кировский район. Информационная встреча с родителями детей и сотрудниками центра. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 16.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Центральный район. Заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 42-12-58. Гончарова Татьяна Александровна.

Индустриальный район. Музейные уроки «Развитие космоса». Центр, «Поиск», ул. Ворошилова, д. 28. В течение дня. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

17 марта

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:

- награждение победителей конкурсов фестиваля. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85.16.00-17.00;

- гала-концерт. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 17.00-18.15. Информация по тел. 40-88-97.Князева Мария Сергеевна.

Индустриальный район. Мероприятие по теме «Здоровый образ жизни». Школа № 49, ул. Рокоссовского, 32. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Встреча школьников с участниками событий на острове Даманский. Музей Краснофлотского района, ул. Руднева, 68. 14.30. Информация по тел. 79-07-37. Савчук Наталья Анатольевна.

Кировский район. Тематическая встреча, посвященная принятию в состав РФ Республики Крым. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20.15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Кировский район. Соревнования по подтягиванию. Спортивный клуб «Бриз», ул. Брестская, 24. 17.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Заседание штаба добровольческих объединений и совета молодежи по вопросу «О готовности проведения слета детских и молодежных объединений района». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный». 16.00. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Кировский район. Информационная встреча с населением сотрудниками комитета совместно с участковыми уполномоченными полиции ОП №10 УМВД России по г. Хабаровску. ООО «ЖилРемСтрой», ул. Чкалова, 17. 18.00. Информация по тел. 41-95-01. Капица Анна Сергеевна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор, ул. Сеченова. Информация по тел. 40-89-26.

18 марта

Торжественное награждение работников бытового обслуживания населения города и участников городского конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания». Награждение династий. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. В фойе мастер-классы (татуаж хной, косоплетение)-14.00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика ОРВИ и гриппа». От входа в городской парк «Северный». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Индустриальный район. Организация работы «Общественной приемной». Школа № 62, ул. Шимановского, 2а. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Индустриальный район. Спортивное мероприятие «Весенние забавы». Спортивная коробка, ул. Фурманова, 9. 16.00. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

19 марта

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.