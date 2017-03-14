Информация городской диспетчерской службы на 14 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 14 марта из-за повреждения на трассе горячей воды нет в четырех домах краевого центра по адресу ул. Индустриальная, 2д, 2г, 2е, 2а. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 52 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 106 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 26 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1168 кубометров снега, на дороги города было высыпано 14,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 47 ДТП, зафиксировано 7 возгораний, на пульт «03» поступило 817 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 597 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 536 автобусов.