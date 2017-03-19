План основных мероприятий города Хабаровска с 20 по 26 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 20 по 26 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

20 марта

Встреча кандидатов на должность общественного советника мэра города по делам молодежи со студентами (презентации предвыборных программ). Хабаровский государственный университет экономики и права. 13.00. Информация по тел. 40-89-93. Кононенко Максим Александрович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (20 и 23 марта). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-20. Верещагина Наталья Андреевна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (20 и 22 марта). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. 09.00-12.00. Информация по тел. 40-89-24.

Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам землепользования (понедельник, вторник, четверг). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

Краснофлотский район. Обследование объектов наружной рекламы, состояния русел малых рек, состояния контейнерных площадок (20, 21 и 24 марта). 10.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Спартакиада школьников по волейболу (20-24 марта). Гимназия №3. 14.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Спартакиада ССУЗов по баскетболу – юноши (20-25 марта). Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 14.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

21 марта

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (21 и 23 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» с представителями Совета ТСЖ, ЖСК. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 11.00. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Прием граждан по вопросам перепланировки жилых помещений (21 и 23 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.00-18.00. Информация по тел. 40-89-28.

Железнодорожный район. Интеллектуальная викторина для детей среднего школьного возраста «Экология и география Хабаровского края». Детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4. 15.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.

22 марта

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Час экологии «Путешествие в Экоцарство – природное государство», посвященный Всемирному дню воды, для детей дошкольного возраста. Библиотека №6, ул. Чехова, 1а. 10.30. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Центральный район. Телефонная «горячая линия» по вопросам оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 16.00-18.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 16.00-18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Железнодорожный район. Заседание комиссии по снижению дебиторской задолженности населения по расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 16.00. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

23 марта

Заседание коллегии управления образования по вопросам: «Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения как условие качественного предоставления муниципальных услуг в рамках государственного проекта «Электронное правительство», «Дополнительное образование детей как связующее звено всех ступеней образования при профессиональном самоопределении школьников и подготовке инженерных кадров». Место проведения заседания коллегии уточнить. 10.00. Информация по тел. 43-88-86.

Торжественная церемония, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры:

- церемония награждения лучших работников культуры, победителей городских конкурсов «Лучшее муниципальное учреждение культуры», «Лучший работник муниципального учреждения культуры». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00;

- праздничная концертная программа. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-95. Жолобова Ирина Петровна.

Мэрия. Заседание Совета политических партий и общественных организаций в формате информационной встречи по вопросу «Об оказании адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста с низкими доходами и ограничениями, вызванными состоянием их здоровья». Малый зал. 15.00. Информация по тел.: 41-94-10, 41-96-40. Кравченко Дмитрий Сергеевич.

Центральный район. Заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 42-12-58. Гончарова Татьяна Александровна.

Краснофлотский район. Проведение рейда на улицы малоэтажной, индивидуальной жилой застройки в целях проверки целевого использования земли и степени готовности строящихся объектов для привлечения владельцев объектов к государственной регистрации права собственности объектов недвижимости. Территория района. 11.00. Информация по тел. 79-07-38. Никифорова Ирина Дмитриевна.

Железнодорожный район. День руководителя. Большой зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 15.00. Информация по тел. 40-88-13. Черноусова Анжелика Юрьевна.

Центральный район. Совещание с руководителями предприятий и организаций по участию в театрализованном шествии, посвященном 159-й годовщине со дня основания г. Хабаровска. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

24 марта

Выборы общественного советника мэра города по делам молодежи. Избирательные участки города (отдельный график). 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-93. Кононенко Максим Александрович.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Краснофлотский район. Слет детских и молодежных общественных объединений. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 15.00. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Кировский район. Слет детских и молодежных объединений района. Центр детского творчества детей и молодежи, ул. Орджоникидзе, 5. 15.00. Информация по тел. 41-95-09. Суслова Анастасия Евгеньевна.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. Жилмассив ул. Зенитная,1. 17.00. Информация по тел. 41-95-45. Кавигонд Александр Викторович.

25 марта

Торжественное открытие фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города. Спортивный комплекс стадиона им. В.И. Ленина. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Ожирение». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Кировский район. Турнир по шахматам. Шахматный клуб «Маэстро», Амурский бульвар, 3. Информация по тел. 8 924 217 42 17. Гуньков Алексей Петрович.

Железнодорожный район. Турнир по регби «Чемпион» для детей 14-16 лет. Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 117. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для детей 10-14 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 49. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.

Железнодорожный район. Игровая программа «Доктор Айболит» для детей жилмассива. Дворовая площадка, ул. Шмаковская, 7. 16.30. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

26 марта

Спартакиада администрации города по настольному теннису. Городской центр баскетбола, ул. Королева, 4г. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Чемпионат города по киокусинкай каратэ-до. Спортивный комплекс, ул. Советская, 1. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

Индустриальный район. Открытый турнир Индустриального района по таэквондо. Школа № 10, пер. Дзержинского, 9. 10.00. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Турнир по мини-футболу. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. Информация по тел. 8 924 217 42 17. Гуньков Алексей Петрович.