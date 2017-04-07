Водителям в Хабаровском крае не советуют менять резину на авто из-за циклона

Автолюбителям Хабаровского края не советуют менять зимнюю резину на летнюю, а все из-за циклонов, который один за другим, заходят на территорию региона. В среду вечером снег засыпал междугороднюю трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и по прогнозам синоптиков, это не последний раз, когда в крае выпадают снежные осадки.

- Ограничений движения на трассе Хабаровск-Комсомольск сейчас нет, и во время снежного циклона не вводилось. Автолюбители адекватно отреагировали на погоду, соблюдали осторожность, не превышали скорость. ДТП мы не регистрировали, - рассказывает сотрудник отдела пропаганды краевого ГИБДД Ольга Голубева. - К тому же, трассу посыпали противогололедными средствами. Наибольшая головная боль для нас это первый снег. За лето водители теряют бдительность и обычно во время первых осадков много ДТП. Хотелось бы отметить, что сейчас не стоит торопиться менять резину на летнюю. Лучше соблюсти безопасность. «Переобуваться» можно тогда, когда установится стабильная теплая погода. Пока что в Хабаровске и по краю в целом погода неустойчивая, по прогнозам еще могут быть снежные осадки и холод. Так как в Хабаровск идет циклон, хотелось бы, чтоб автолюбители соблюдали скоростной режим и дистанцию.

Как пояснили в ГУ МЧС края, циклон не привел к возникновению ЧС на трассе. В Комсомольском районе мокрый снег сохранится еще в течение суток. В выходные синоптики прогнозируют потепление и дождь. ИА «Хабаровский край сегодня»