Информация городской диспетчерской службы на 19 мая 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 19 мая нет отключения холодной воды. Согласно утвержденному графику, в период с 8 часов 15 мая до 17 часов 19 мая 2017 года проводятся гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ХТЭЦ № 3 на плотность и прочность. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Всего без горячего водоснабжения остаются 1437 домов краевого центра.

Согласно утвержденному графику, с 22 мая по 26 мая 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Под отключение попадут 1374 жилых дома, 52 лечебных заведений, 134 социальных объектов в Центральном, Железнодорожном и Индустриальном районах.

В городе не работает 64 лифта.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 217 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 13 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 172, 9 кубометров мусора.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 53 ДТП, эвакуировано 25 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 614 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 658 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 596 автобусов.