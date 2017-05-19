В Хабаровском крае растёт число пострадавших от укусов клеща

По информации министерства здравоохранения края в регионе наблюдается рост числа пострадавших от укусов клеща. Так, в период с 8 по 14 мая за медицинской помощью обратились 488 человек, в том числе 212 детей. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано более 1200 подобных случаев. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

"Больше всего пострадавших в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Верхнебуреинском, Ванинском, Солнечном, Николаевском, Ульчском районах и имени Лазо районах. С начала опасного сезона экстренную профилактику получили 616 человек, в том числе 447 детей.

Введение иммуноглобулина позволяет минимизировать риски заражения клещевым вирусным энцефалитом. Иммуноглобулин необходимо ввести в первые четверо суток после присасывания. Рассчитывать на бесплатный укол могут дети и лица пожилого возраста. Также напомню, что в случае обнаружения клеща", - отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что во всех случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом не подтверждено. Активность клещей связана с погодными условиями. Лучше всего они чувствуют себя при среднесуточной температуре от 7 до 15 градусов и влажности выше 70%.

Напомним, одним из самых действенных способов уберечь себя от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. В этом году прививки получили 102391 человек, в том числе 43 тысячи детей – это 100% от плана.

Так, в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять - клещевым энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трех лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.

В Хабаровском крае потенциально опасными признаны территории 16 районов.