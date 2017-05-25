План основных мероприятий города Хабаровска на 26 мая 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

26.05.2017 (пятница)

11.00 Митинг, возложение корзины с цветами к памятнику пограничникам Дальнего Востока Уссурийский бульвар

11.00 Торжественная церемония открытия международной выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся «Таланты юных – любимому городу» Центр этнических культур МАУ ДО «ЦДТ «Народные ремесла», ул. Гамарника, 80

11.30 Торжественная церемония открытия Кубка мэра города Хабаровска по бильярдному спорту, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 159-й годовщине основания города Хабаровска Бильярдный клуб Федерации бильярдного спорта Хабаровского края (Амурский бульвар, 43)

12.00 Церемония возложения цветов к памятнику Я. Дьяченко и вручения премии им. Я. Дьяченко лауреатам 2017 года и почетных дипломов мэра города «За заслуги перед городом» Площадь у памятника Я. Дьяченко

14.00 Торжественное собрание, посвященное Дню пограничника Клуб пограничного управления, ул. Постышева,1

15.00 Церемонии награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель города Хабаровска», торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства Городской Дворец Культуры (конференц-зал), ул. Ленина, 85

17.00 Торжественное собрание, посвященное 159-й годовщине со дня основания города Хабаровска, праздничный концерт (вход по приглашениям) Большой зал городского Дворца культуры, ул. Ленина, 85

19.30 Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (ансамбль кельтских волынок) (вход по приглашениям) Цирковая Арена

22.00 Работа светомузыкальных фонтанов, лазерное шоу, посвященное 159-й годовщине основания Хабаровска Городские пруды