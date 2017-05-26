План основных мероприятий города Хабаровска на 27 и 28 мая 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 и 28 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27.05.2017 (суббота)

10.00-17.00 Торжественные церемонии регистрации браков с выручением приветственных адресов от Мэра города Отделы ЗАГС

11.00 Праздничное шествие предприятий, организаций города, посвященное Дню города Комсомольская площадь – площадь им. В. И. Ленина

13.00 Театрализованное представление с привлечением разнородных сил и средств на набережной р. Амур, посвященное Дню пограничника и Дню города Набережная р. Амур

13.00 Праздничное мероприятие «Бульвар искусств» (мастер классы декоративно-прикладного искусства, книжные выставки) Территория у первого городского пруда в районе ул. Пушкина

13.00 Концертно-развлекательная программа, посвященная празднованию 159-й годовщины основания города «С днем рождения, любимый Хабаровск!» Сцена у первого городского пруда в районе ул. Пушкина

13.00 Праздничное спортивно - развлекательное мероприятие, посвященное 159-й годовщине со дня основания г. Хабаровска Городской парк отдыха «Динамо»

14.00 Концерт ансамбля песни и пляски в парковой зоне стадиона им. В.И. Ленина Парковая зона стадиона им. В.И. Ленина

14.00 Концерт творческих коллективов МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» Эстрада площади «Город воинской Славы»

15.00 Концерт, посвященный Дню рождения города «Расти и процветай!» Сквер «Город воинской Славы»

15.00 Арт – фестиваль «Счастливый Хабаровск» (организация праздничных площадок (творческие, игровые зоны) ул. Муравьева Амурского (от ул. Тургенева до ул. Дзержинского)

15.00 Спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивная столица» Городской парк им. Ю. Гагарина

17.00 Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны (ЦВО МО и Сергеем Тарасовым) (вход по приглашениям) Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85

17.00 Флэш-моб с привлечением жителей города, детских и молодежных общественных объединений, добровольческих отрядов, подростковых молодежных клубов «Я люблю Хабаровск» Площадь «Город воинской Славы»

17.00 Праздничный концерт, посвященный Дню города Площадь им. В. И. Ленина

18.30 Молодежный праздничный концерт, посвященный Дню города Комсомольская площадь

19.00.- 21.00 Танцевальная фитнес-тренировка «Zumba» Спортивная площадка, первый городской пруд в районе ул. Пушкина

22.00 Праздничный фейерверк Набережная р. Амур

28.05.2017 (воскресенье)

11.15 Церемония открытия национального пробега «Зеленый марафон» Спортивно-парковый комплекс стадиона им. В.И. Ленина

15.00 Марш-парад духовых инструментов в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» Ул. Муравьева-Амурского (от пл. им. В.И. Ленина до Комсомольской площади)

16.00-21.00 Концертные выступления военных оркестров, участников фестиваля «Амурские волны» Комсомольская площадь

17.00 Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (оркестр Вооруженных Сил Монголии) (вход по приглашениям) Цирковая Арена

17.00-19.00 Концерт «Хабаровские встречи» Городской парк отдыха «Динамо»