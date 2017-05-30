За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет.. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 10 (АППГ – 10), в жилом секторе – 8 (АППГ – 8), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 2 (АППГ – 2). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – 1), эвакуированных – нет (АППГ – 12).
Природные пожары. По состоянию на 07.30 30.05.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 9 природных пожаров, на общей площади 576 га:
Амурский МР (КПО-3) -1 пожар в 5-ти км зоне действует на площади 36 га;
Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 190 га;
Комсомольский МР (КПО-3) – 4 пожара, действуют на площади 201 га из них один локализован на площади 193га и один действует в 5 км. зоне на площади 3га;
МР им.Лазо (КПО-3) – 1 в 5-ти км зоне пожар действует на площади 37 га.
Солнечный МР (КПО-3) – 1 пожар локализован на площади 2 га.
Ульчский МР (КПО-3) – 1 пожар локализован на площади 110 га.
С начала пожароопасного периода 2017г. зарегистрирован 181 природный пожар на общей площади 15112 га (7833 га – лесная, 7279 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 186 природных пожаров на площади 41810 га.
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 5 ДТП, пострадавших – 4, погибших - 1. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 5 раз.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.
Гидрологическая обстановка. На реках края преобладает спад уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 15,4˚С, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме
Биолого-социальная обстановка. По информации Роспотребнадзора количество лиц, обратившихся в ЛПУ по поводу укусов клещей с нарастающим итогом с начала периода, зарегистрировано 1955 жителей края (АППГ – 2151). Случаев заболевания клещевым боррелиозом (АППГ – 68) и клещевым энцефалитом (АППГ – 5) не зарегистрировано.
Проводятся превентивные мероприятия по недопущению случаев заболеваний клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, в частности акарицидная обработка территорий, обработано 1477,97 га (по плану 1542,05 га).
Радиационная обстановка в норме.
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