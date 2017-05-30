Оперативная информация на 30 мая 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет.. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 10 (АППГ – 10), в жилом секторе – 8 (АППГ – 8), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 2 (АППГ – 2). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – 1), эвакуированных – нет (АППГ – 12).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 30.05.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 9 природных пожаров, на общей площади 576 га:

Амурский МР (КПО-3) -1 пожар в 5-ти км зоне действует на площади 36 га;

Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 190 га;

Комсомольский МР (КПО-3) – 4 пожара, действуют на площади 201 га из них один локализован на площади 193га и один действует в 5 км. зоне на площади 3га;

МР им.Лазо (КПО-3) – 1 в 5-ти км зоне пожар действует на площади 37 га.

Солнечный МР (КПО-3) – 1 пожар локализован на площади 2 га.

Ульчский МР (КПО-3) – 1 пожар локализован на площади 110 га.

С начала пожароопасного периода 2017г. зарегистрирован 181 природный пожар на общей площади 15112 га (7833 га – лесная, 7279 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 186 природных пожаров на площади 41810 га.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 5 ДТП, пострадавших – 4, погибших - 1. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 5 раз.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Гидрологическая обстановка. На реках края преобладает спад уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 15,4˚С, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме

Биолого-социальная обстановка. По информации Роспотребнадзора количество лиц, обратившихся в ЛПУ по поводу укусов клещей с нарастающим итогом с начала периода, зарегистрировано 1955 жителей края (АППГ – 2151). Случаев заболевания клещевым боррелиозом (АППГ – 68) и клещевым энцефалитом (АППГ – 5) не зарегистрировано.

Проводятся превентивные мероприятия по недопущению случаев заболеваний клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, в частности акарицидная обработка территорий, обработано 1477,97 га (по плану 1542,05 га).

Радиационная обстановка в норме.