По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 37 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 705 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 657 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 595 автобусов.

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