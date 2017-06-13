НовостиВ Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 13 июня из-за порыва горячей воды нет в одном доме по адрес ул. Джамбула, 5. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 59 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 105 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 98,7 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 37 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 705 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 657 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 595 автобусов.

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