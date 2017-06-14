На лучших спортивных объектах Хабаровска 17 и 18 июня пройдут финальные состязания традиционного фестиваля "Азарт. Здоровье. Отдых" среди команд Союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов". Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
В этом году участие в нем примут более полутора тысяч физкультурников-представителей различных отраслей экономики и социальной сферы края, в том числе около 40 семей.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по 10 видам спорта: волейболу, дартсу, стритболу, настольному теннису, мини-футболу, шахматам, пулевой стрельбе, гиревому спорту, перетягиванию каната, а также легкоатлетическая эстафета. Также желающие из числа участников смогут сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
"Этот фестиваль является одним из крупных и значимых физкультурных мероприятий в крае. На протяжении двадцати трех лет растет количество его участников. Так, в предварительных состязаниях, которые прошли в коллективах организаций и предприятий принимают участие десятки тысяч человек. Сильнейшие участвуют в финальных состязаниях", - отметил заместитель начальника отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта края Дмитрий Хан.
Он также отметил, что в первых стартах, которые прошли 1993 году участие приняли менее тысячи человек. Сегодня в целях стимулирования трудящихся и членов их семей, принимающих активное участие в спортивной жизни края, пропагандирующих здоровый образ жизни, Губернатором края учрежден главный приз – автомобиль. Ежегодно он вручается команде, ставшей победителем в соревнованиях среди спортивных семей.
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