План основных мероприятий города Хабаровска на 15 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 июня

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 10.00. Информация по тел. 38-39-87.

Конкурс агитбригад трудовых отрядов старшеклассников «Виват, Россия!». Городской парк отдыха «Динамо», сценическая площадка. 15.00. Информация по тел. 46-70-61.

Кировский район. Заезд гражданско-патриотической смены «Наследники Великой Победы». Оздоровительный лагерь «Олимп», пос. Бычиха. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по выполнению работ по благоустройству в рамках муниципальных грантов. Территория района. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Краснофлотский район. Встреча с руководителем общественной организации инвалидов «О взаимодействии комитета с общественной организацией инвалидов по вопросу создания доступной среды в районе». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Краснофлотский и Кировский районы. Совместный рейд «Мобильный офис» представителей районов и налоговой инспекции по проверке задолженности жителей города. Павильон №1, территория рынка «Депо-2». 15.00. Информация по тел.: 79-07-49 Шиляева Марина Николаевна и 41-95-56 Болтанова Елена Игоревна.

Железнодорожный район. Конкурсная программа «Остров сокровищ» (ул. Мирная, 16) и «Летний энкаунтер» (ул. Вяземская, 8). 11.00. Информация по тел.: 33-56-32 Чубанова Тамара Алексеевна и 98-04-53 Богаева Мария Владимировна.

Железнодорожный район. Игры в кругу друзей для детей жилмассива. Жилмассив, ул. Геодезическая. 15.00. Информация по тел.40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.