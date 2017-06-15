Информация городской диспетчерской службы на 15 июня 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 14 июня из-за порыва горячей воды нет в доме по адрес ул. Джамбула, 5; в связи с повреждением трубопровода горячая вода также отключена в доме по адресу проспект 60 лет Октября, 174. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 64 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 188 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 129,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, эвакуировано 34 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 633 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышли 649 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 586 автобусов.