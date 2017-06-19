План основных мероприятий города Хабаровска на 20 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 20 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

20 июня

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской думы. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал №1, 11.30.

Мэрия. Заседание Совета при мэре города по содействию развитию институтов гражданского общества по вопросам: «О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014-2020 годы», «Обсуждение общественной инициативы жителей города о создании городского сквера имени А.П. Чехова к 160-летию города Хабаровска». Большой зал. 16.00.

Железнодорожный район. Тематическое мероприятие «Гори, свеча воспоминаний», посвященное Дню памяти и скорби. Подростково-молодежный клуб «100%», ул. Шмаковская, 7. 11.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «Новое поколение». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 14.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.