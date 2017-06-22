Выставку-ярмарку «Наш выбор 27» можно будет посмотреть онлайн

В Хабаровском крае продолжается подготовка к выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Мероприятие, которое можно будет посмотреть онлайн, пройдет на краевой набережной 24-25 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Прямая трансляция начнется в 13:00 и будет продолжаться до 17:00. В режиме онлайн можно будет увидеть одно из главных событий мероприятия – приготовление Амурской Ухи и установление рекорда России и Гиннеса. Организаторы полностью покажут действо, которое развернется в зоне «Амурская уха». Закладку рыбы, приготовление блюда, процесс раздачи с комментариями ведущего, который подробно расскажет об особенностях рецепта. В онлайн также можно будет следить за установлением рекорда.

Трансляция пройдет одновременно на нескольких площадках. На портале Правительства края khabkrai.ru, сайте проекта nashvybor27.ru, популярных Интернет-СМИ региона: todaykhv.ru, vostokmedia.com, dvhab.ru, gubernia.com. Съемки организуют с применением самых современных технических средств, которые позволяют достичь эффекта максимального присутствия. В эфир также войдет серия коротких интервью с участниками мероприятия и главными партнерами.

Как отметил продюсер трансляции, которую организует компания «Телемост», Владимир Блинков, для удобства посетителей на выставке-ярмарке будут размещены специальные навигационные стенды с QR-кодами.

«Чтобы получить прямую ссылку на видео, достаточно будет навести мобильное устройство или планшет с доступом в Интернет на изображение. Помимо онлайн-трансляции, самые интересные моменты можно будет посмотреть на мегаэкранах, которые установлены на набережной», - сказал Владимир Блинков.

Напомним, выставка-ярмарка «Наш выбор 27» пройдет 24-25 июня на краевой набережной. Мероприятие объединит местных производителей, предприятия бытового обслуживания и ресторанного бизнеса края.

Гостей выставки ждёт насыщенная развлекательная программа. В течение двух дней пройдет много конкурсов на призы спонсоров и местных производителей. На концертных площадках выступят лучшие творческие коллективы края. Кроме того, на ярмарке споют популярная московская группа «5sta family» и хабаровская - «UP’рель». Запланировано яркое барабанное шоу.

Центральным событием первого дня и всего мероприятия станет приготовление Амурской ухи по рецепту Губернатора края. Угощением за четыре часа планируют накормить более 12 тысяч человек. Для варки 3 145 литров супа понадобится более двух тонн рыбы.

Гостей выставки также ждут угощения от местных рестораторов и производителей продуктов питания. Со скидкой от 10 до 15% на выставке-ярмарке можно будет приобрести мороженое, мясные и рыбные деликатесы, молочную и колбасную продукцию, товары местных фермеров. Для посетителей откроется ресторанный дворик, кинотеатр под открытым небом, а на площадке перед легкоатлетическим манежем будет отведена зона под фестиваль мороженного.

Официальное открытие выставки-ярмарки состоится 24 июня, в 11:00. Закрытие - 25 июня в 16:00. Вход свободный.