Обвиняемый в получении взятки руководитель хабаровского Горсвета стал фигурантом ещё одного дела

Следствие в Хабаровске возбудило еще одно уголовное дело в отношении руководителя городского МУП "Горсвет", обвиняемого в получении взятки. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю, чиновника подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ).

По версии следствия, руководитель Горсвета содействовал директору ООО "Дальневосточный Кабельный Альянс" для того, чтобы тот побеждал в конкурсах на поставку электротехнической и кабельной продукции. Чиновник передавал директору фирмы сведения из заявок других участвующих в конкурсах предпринимателей.

В настоящее время руководитель хабаровского Горсвета находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении взятки (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). 8 июня чиновник получил в своем кабинете взятку в 500 тыс. рублей от директора "Дальневосточного Кабельного Альянса". Ранее с этой фирмой Горсвет заключил договор на поставку электропродукции. Обоих задержали в день дачи взятки. Отмечается, что чиновник дал признательные показания, на его движимое и недвижимое имущество наложен арест.

Директора фирмы обвиняют по п."б" ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Помимо этого руководитель Горсвета заключил договор на поставку электротехнической и кабельной продукции с фирмой по завышенной цене, ущерб бюджету Хабаровска составил 11 млн рублей. "Интерфакс-Дальний Восток"