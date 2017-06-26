В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
27 июня
Мэрия. Заседание Хабаровской городской Думы. Большой зал. 10.00.
Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.
Кировский район. Совещание с заместителями директоров общеобразовательных учреждений по вопросу летней занятости детей. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.
Железнодорожный район. Эстафета «Наши рекорды». Спортивно-развлекательное мероприятия для детей жилмассива младшего и среднего школьного возраста. Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.
Железнодорожный район. «Стадион неожиданностей». Спортивно-игровая программа для детей всех возрастных категорий. Соревнования среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.
Железнодорожный район. Праздник двора, посвященный Дню молодежи. Жилмассив, ул. Семашко, 14,16. 17.00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.
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