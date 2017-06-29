По состоянию на 7.00 часов 29 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам без горячей воды временно остаются 15 жилых домов в разных районах города. Газом заправлено 24 ГРУ или 45,66 тонны топлива. В городе не работает 48 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 241, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 178,01 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 17 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 30 ДТП, зафиксировано 10 возгораний, на пульт «03» поступило 630 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 589 автобусов.
Последние новости
Предыдущие новости
- Ливни и грозы могут накрыть Хабаровский край и ЕАО сегодня ночью - 28/06/2017 07:55
- План основных мероприятий города Хабаровска на 29 июня 2017 года - 28/06/2017 06:44
- Контроль за нелегальной торговлей усилят в Хабаровском крае - 28/06/2017 04:45
- Более тысячи должников за электричество проверят этим летом в Хабаровском крае - 28/06/2017 02:53
- Оперативная информация на 28 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 28/06/2017 00:39