Добросовестным должникам помогут выехать за границу

В Государственную Думу России внесены поправки в закон «Об исполнительном производстве». Планируется, что в ближайшее время будут созданы специальные офисы приставов на пограничных пунктах. Их задача – оперативно, на месте, выдавать разрешение на выезд за границу тем гражданам, кто оплатил все свои долги, но еще не был исключен из «черного списка».

- У судебных приставов Хабаровского края есть опыт подобной работы. С 28 декабря по 9 января в регионе работали подобные пункты, которые помогали гражданам вылететь на отдых при условии оплаты долга. Но это было специальное мероприятие, постоянно такой работой приставы не занимаются, - пояснила главный специалист-эксперт УФССП России по Хабаровскому краю Марина Люцик.

Между тем, только в Хабаровском крае в 2016 году более 47 тыс должников был наложен запрет на выезд за границу. Эта мера позволила взыскать с неплательщиков свыше 226 млн рублей с неплательщиков. todaykhv.ru