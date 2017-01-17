Профессиональный праздник появился у войск национальной гвардии РФ, он будет отмечаться 27 марта. Соответствующий Указ подписал глава государства вчера, 16 января, сообщает сайт Кремля.
- Вновь созданная федеральная служба не может быть без своей даты. Датой образования внутренних войск России как раз является 27 марта, поэтому логично что наш профессиональный праздник будет отмечаться в этот день, - сказал инспектор управления Росгвардии по Хабаровскому краю Влад Шевченко.
Отметим, что Дня внутренних войск МВД РФ, который раньше отмечался 27 марта, в нашей стране больше нет. ИА «Хабаровский край сегодня»
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