Деятельность коллекторов проконтролируют судебные приставы

В хабаровском управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали об изменениях в российском законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2017 года. Деятельность коллекторов с этой даты серьёзно ограничена и задолжавшие граждане смогут защитить свои права, пожаловавшись на недобросовестных сборщиков денег.

- Взыскивать задолженность с физических лиц получили возможность только те коллекторские организации, которые состоят в государственном реестре, - рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ регионального управления ФССП России Марина Луцик. – Если организация не внесена в этот список, то требовать выплатить долг у нее нет никакого права. Закон предусматривает крупные штрафы за подобную деятельность, до 2 млн рублей для юридических лиц и до 500 тыс рублей для граждан.

Реестр легальных организаций опубликован на сайте приставов. Также с 1 января 2017 года коллекторы не имеют права без письменного согласия должника, оформленного как отдельный документ, сообщать о нём сведения третьим лицам, в том числе о просроченной задолженности, ее взыскании и любые другие персональные данные граждан.

- При этом человек имеет возможность в любое время отозвать такое согласие, сообщив об этом лицу, которому оно дано, - отметила Марина Луцик. - Вне зависимости от наличия согласия не допускается раскрытие сведений о гражданах путем размещения в интернете или посредством сообщения по месту работы должника.

Закон запретил телефонные звонки в ночное время – теперь у коллекторам не разрешается беспокоить людей в рабочие дни в период с 22 до 8 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени. Личные встречи коллекторов и должников ограничены до одного раза в неделю.

- На действия недобросовестных коллекторов следует подать обращение в службу судебных приставов, - говорит Марина Луцик. - По каждой поступившей жалобе будет проведена проверка и, в случае установления нарушений, коллекторов ждет штраф. Обращаться в службу судебных приставов с заявлением о незаконных действиях коллекторов граждане могут только в том случае, если такие действия были совершены с 1 января текущего года, т.е. с момента вступления в силу нововведений.

Коллекторам запрещено использовать угрозы применением физической силы или причинения вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества и оказанием психологического давления.

В рамках возложенных полномочий на службу судебных приставов в Управлении ФССП России по Хабаровскому краю создан отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Отдел расположен по адресу: Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 60, каб. 109. ИА «Хабаровский край сегодня»