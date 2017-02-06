Сдающие в аренду жильё граждане смогут получать патенты

Сдающие в аренду жилье граждане смогут получать патенты. Это позволит им платить фиксированную сумму вместо 13% от дохода. Соответствующие изменения в законодательство предусматривает «дорожная карта» по развитию отечественных IT-технологий.

Документ подготовлен подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. Сейчас бумага направлена в Минпромторг, на ее основе ведомство должно составить собственную «дорожную карту». Минэкономразвития и Минфин составляют перечень видов деятельности самозанятых граждан с возможностью получения патентов. Согласно тексту «дорожной карты» в документе появится пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости.

В России уже существует система упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ИП). В Налоговом кодексе (ст. 346.43) определено около 50 видов деятельности, на которые нужно получать патент — т.е. разрешение. Владелец патента ежегодно выплачивает фиксированную сумму, а не 13-процентный налог на доходы физических лиц. Сумма рассчитывается не из реально полученного дохода, а из потенциально возможного для данного вида деятельности в этом регионе. Стоимость патента на одну и ту же деятельность в соседних регионах может отличаться в несколько раз.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям надо вносить за себя и своих работников страховые взносы. По словам заведующего кафедрой менеджмента Высшей школы госуправления РАНХиГС Ильи Быковникова, самозанятым гражданам Налоговый кодекс разрешает не платить страховой взнос, если они не используют наемный труд. — Главная идея — дать возможность оформлять патенты на сдачу квартир в аренду по аналогии с патентами у индивидуальных предпринимателей, — рассказал участник подгруппы «Интернет+Город» Игорь Калганов.

По его словам, не все граждане, сдающие квартиру в аренду, хотят регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Таковой по закону отвечает всем своим имуществом в случае банкротства. Кроме того, ИП должен сдавать квартальную отчетность, платить соцвзносы. — Если человек сдает одну квартиру, он должен учитываться как самозанятый, — отметил Игорь Калганов. — Это даст стимул платить налоги. Сейчас только 3–5% арендодателей квартир платят налоги. Остальные не делают этого, так как не считают себя ИП.

Стоимость будущих патентов пока неизвестна, ее определят позже. Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов предположил, что здесь будут учтены те же факторы, что и в кадастровой стоимости жилья. Он также отметил, что для повышения собираемости налогов государству придется стимулировать арендодателей к получению патентов. ИА «Хабаровский край сегодня»