Спецстрой лишили управленческих функций

Министерство обороны РФ фактически лишило Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) управленческих функций. Отныне Спецстрою запрещено давать указания подведомственным ему ФГУПам без согласования с Минобороны, а самим ФГУПам нельзя вести с агентством даже переписку.

Основные функции Спецстроя теперь взяли на себя департамент строительства и департамент имущественных отношений. Окончательно агентство будет ликвидировано к 1 июля. О нововведениях в работе Спецстроя рассказали несколько источников в центральном аппарате Минобороны РФ, а также топ-менеджеры компаний, работающих на правах субподрядчиков. По их словам, примерно две недели назад агентство было отстранено от управления своими активами, большую часть которых составляют 18 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов). Об этом были уведомлены органы военного управления (главнокомандующие видами и командующие родами войск, командование пяти военных округов), а также все предприятия Спецстроя (в том числе управление капитального строительства N900 при агентстве) и директор агентства Александр Волосов.

Прямым подтверждением этой информации служит письмо Тимура Иванова, замминистра обороны по расквартированию, датированное 17 января («Ъ» ознакомился с его копией). Из документа следует, что руководителям всех ФГУПов и самого Спецстроя запрещено контактировать друг с другом без разрешения Минобороны. «Переписку по всем вопросам деятельности со Спецстроем не осуществлять, указаний руководителям организаций без согласования с Минобороны не направлять»,— говорится в документе.

Начальники предприятий и самого агентства обязаны обращаться по всем вопросам напрямую в Минобороны, а документы на имя министра обороны Сергея Шойгу или его заместителя должны проходить через департамент строительства ведомства. Этот же департамент будет следить за выполнением контрактов предприятиями Спецстроя, проводя еженедельные совещания в зале управления и взаимодействия Национального центра управления обороной каждый понедельник в 11:00 по московскому времени.

Руководителям ФГУПов Спецстроя приказано быть готовыми к докладу по фактическому исполнению взятых на себя обязательств в любое время. В такой конфигурации дополнительная нагрузка упадет и на департамент имущественных отношений. Чтобы согласовать любую крупную сделку, начальники предприятий Спецстроя должны будут направлять в департамент проекты договоров с указанием основных условий (сумма, срок, обеспечение, цель и т. д.).

Кроме этого, департамент будет задействован при согласовании документов для получения предприятием Спецстроя кредитов, займов и банковских гарантий. Напомним, Владимир Путин принял решение упразднить подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству в ноябре 2016 года. Согласно указу президента, Спецстрой упразднен в целях совершенствования системы государственного управления. Функции агентства переданы министерству обороны России. ИА «Хабаровский край сегодня»