Минфин займёт у россиян 30 млрд рублей в целях "воспитания"

Минфин России в 2017 году планирует занять у граждан 20-30 млрд рублей с помощью облигаций федерального займа. Эти планы не связаны с дефицитом бюджета, их цель - "воспитание" у россиян культуры сбережения денег и повышение их "грамотности", говорится в "Основных направления долговой политики РФ на 2017-19 гг".

"По крайней мере на первом этапе потенциал данного инструмента с точки зрения выполнения программы заимствований весьма ограничен", - отмечает Минфин.

"Целью выпуска данных специальных государственных ценных бумаг является не столько фискальная функция, сколько повышение финансовой грамотности населения, воспитание у него культуры сохранения и инвестирования средств, в том числе, за счет стимулирования граждан к средне- и долгосрочным сбережениям", - говорится в долговой стратегии.

Напомним, выпуск ОФЗ для населения был изначально запланирован на конец 2016 года, однако реализацию этой идеи пришлось отложить из-за слишком высоких комиссий, запрошенных банками.

"Вопрос в банках, их готовности не за большие деньги, как они изначально запросили, а за приемлемый уровень вознаграждения, осуществить такое размещение. Надеюсь, что мы договоримся", - заявил глава Минфина Антон Силуанов 18 января.

"Народные" ОФЗ будут максимально доступными, рассказала в декабре зампред правления Сбербанка Белла Златкис. По ее словам, номинал одной ценной бумаги (минимальная сумма вложений) может составить тысячу рублей.

Доходность " будет находиться между банковскими депозитами и обычными ОФЗ", сообщает Минфин. При этом отличительной особенностью ОФЗ для населения станет отсутствие вторичного рынка - иными словами, купив бумагу, продать ее будет уже невозможно.

"Рисков по данным облигациям нет, - заверяет директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. - Долг рублевый, то есть в крайнем случае он будет погашен за счет печатного станка".

Напомним, практика займов у населения широко использовалась в СССР. С 1922 года после объявления дефолта по внешнему долгу, советское правительство регулярно выпускало облигации, которые распространялись среди граждан.

К 1957 году сумма займов у населения достигла 300 млрд рублей, и правительство объявило мораторий на выплаты. С тех пор облигации гасились по принципу лотереи, без процентов. finanz.ru

