Число браков в России, сократилось на 15%

По данным Росстата, число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 15%. По мнению социологов, нарастание тенденции может привести к снижению рождаемости: мы уже «потеряли» минимум 175 тыс. детей. Уменьшение браков связано с модой на свободные отношения, малочисленностью поколения 1990-х и экономической нестабильностью в стране.

В 2015 году в России было создано 1 161 044 новых семей. А в 2016-м — уже 985 834. По мнению научного директора Независимого института семьи и демографии Игоря Белобородова, уменьшение числа браков связано с возрастной структурой населения: в репродуктивный и брачный возраст входит малочисленное поколение, рожденное в 1990-х. Такая ситуация может привести к ощутимому снижению рождаемости.

— В 2016 году появилось на 175 тыс. семей меньше, чем годом ранее. Даже исходя из минимальной рождаемости, мы потеряли 175 тыс. детей, которые могли бы родиться в ближайшие 2–3 года. А часть семей родили бы второго и третьего, — рассказал Игорь Белобородов. izvestia.ru