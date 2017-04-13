Родившиеся в поездах дети будут получать особое свидетельство

Специально разработанное свидетельство начнут вручать в этом году мамам, чьи роды прошли в поезде, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги. «Свидетельство о рождении в поезде» не является официальным документом и никаких прав не дает.

Бланк свидетельства сейчас находится в разработке, однако известно, что он будет храниться у начальника каждого состава и оформляться в соответствующих случаях. В нем будет отмечаться дата и время рождения, а также номер поезда, в котором малыш появился на свет. Документ вручат маме новорожденного в знак уважения от компании и в память о событии.

Идея о создании памятного свидетельства родилась после недавнего случая в поезде № 97 Кисловодск – Тында (Дальневосточный филиал АО «ФПК»). На станции Миасс Южно-Уральской железной дороги беременной пассажирке неожиданно потребовалась помощь. До приезда медиков начались роды, которые принял начальник поезда Олег Чернышов. Родилась здоровая девочка, которую вместе с мамой отправили в родильный дом города Миасса.

- Работники поездных бригад – проводники и начальник поезда обязательно проходят специальную подготовку по оказанию первой помощи, в том числе, по экстренному родовспоможению, - уточнила начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Инна Пепеляева. – Если в поезде начинаются роды, машинист сообщает об этом поездному диспетчеру, и на ближайшую станцию вызывается скорая помощь. По громкой связи просят откликнуться пассажиров, имеющих медицинское образование. Если таких специалистов не оказалось, проводники и начальник поезда оказывают роженице необходимую помощь. На станции бригада скорой помощи, как правило, забирает роженицу и отвозит в ближайшую больницу.

По сообщению пресс-службы АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») «Свидетельство о рождении в поезде» планируется выдать и женщине, родившей в поезде № 97. ИА «Хабаровский край сегодня»