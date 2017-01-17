Состояние восьми богатейших людей сравнялось с капиталами половины человечества

Восьмерка самых богатых людей планеты владеет капиталами, которые по объему равны состоянию половины населения мира. Соответствующая информация содержится в докладе международной благотворительной организации Oxfam «Экономика для 99 процентов населения». Документ опубликован в понедельник, 16 января.

Разрыв между богатыми и бедными постоянно увеличивается, констатировали авторы доклада. Oxfam ждет, что первый триллионер появится в мире в ближайшие 25 лет. По данным компании, один процент населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99 процентов. Авторы исследования также указали, что в ближайшие двадцать лет 500 богачей по всему миру оставят своим наследникам 2,1 триллиона долларов — это больше ВВП Индии. При этом доход беднейших 10 процентов людей планеты увеличивался в период с 1988 по 2011 год менее чем на три доллара в год.

Примечательно, что гендиректор компании, акции которой входят в индекс британской фондовой биржи FTSE-100, зарабатывает столько же, сколько 10 тысяч рабочих в Бангладеш. А за последние тридцать лет заработки половины населения США не выросли, в то время как доход одного процента самых состоятельных людей в стране увеличился на 300 процентов.

11 января телеканал HBO сообщил, что один из богатейших людей в мире, глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет экономит на завтраках в McDonald's в дни, когда фондовый рынок падает. Днем ранее журнал Forbes писал, что состояние российских олигархов выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рост их благосостояния происходил на фоне укрепления рубля и повышения стоимости российских ценных бумаг. lenta.ru