- Чтобы воспользоваться новой опцией в Почте Mail.Ru, достаточно указать в разделе «Личные данные» номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.
С этого момента пользователь будет получать письма-оповещения о необходимости оплатить штраф, как только он будет выписан.Произвести оплату можно в несколько кликов: нажать на кнопку быстрой оплаты в письме, ввести реквизиты банковской карты и подтвердить платеж. — уточняется в пресс-релизе Mail.ru Group.
В компании добавили, что до 1 октября оплачивать штрафы ГИБДД через почту можно будет без комиссии. todaykhv.ru
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