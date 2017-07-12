Оплатить штраф ГИБДД теперь можно через электронную почту

- Чтобы воспользоваться новой опцией в Почте Mail.Ru, достаточно указать в разделе «Личные данные» номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

С этого момента пользователь будет получать письма-оповещения о необходимости оплатить штраф, как только он будет выписан.Произвести оплату можно в несколько кликов: нажать на кнопку быстрой оплаты в письме, ввести реквизиты банковской карты и подтвердить платеж. — уточняется в пресс-релизе Mail.ru Group.

В компании добавили, что до 1 октября оплачивать штрафы ГИБДД через почту можно будет без комиссии. todaykhv.ru