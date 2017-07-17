Сельскохозяйственники Хабаровского края получат поддержку на мелиорацию

Повысить урожайность сельскохозяйственных земель и в Хабаровском крае собираются с помощью комплексной мелиорации.На каждый гектар можно будет получить финансовую поддержку.

Денежная помощь сельхозтоваропроизводителям составит до 50 % фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия, но не более 64 тыс рублей за гектар. В этом году в крае запланировано провести такие работы на 200 га, и на это выделено 5 млн рублей. Однако, исходя из запросов, есть вероятность, что сумму увеличат.

Кроме того, со следующего года на эти цели собираются привлечь средства федерального бюджета в рамках целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России». Так, в 2018 году могут добавить из госказны ещё 7 млн рублей.

«Одной из проблем в решении вопроса восстановления и содержания мелиоративных систем края является отсутствие на них, как на объекты недвижимости, правоустанавливающих документов. В 2017 – 2018 годах министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края совместно с министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края, органами местного самоуправления муниципальных районов планирует проведение инвентаризации, оценки состояния и эффективности использования мелиоративных систем. Этим займётся специальная комиссия, которая уже осмотрела 5 сельскохозяйственных предприятий, на которых проведены обследования и даны рекомендации, и сельхозпроизводители уже приступили к работам», – рассказал замминистра по модернизации агропромышленного комплекса Вадим Домашенкин.

На сегодняшний день практически готов порядок предоставления субсидий на проведённые мелиоративные работы. Кстати, такие сельскохозяйственные организации, как ООО «СКИФАГРО-ДВ», ООО «Вектор», ООО «Амурская заря», ООО «Сергеевское», уже представили плановые объемы мелиоративных мероприятий в 2017 – 2020 годах.

Добавим, мелиоративный комплекс Хабаровского края представлен 127 мелиоративными системами, однако в Реестре краевого госимущества находятся только 17, остальные считаются бесхозяйными. Основная часть систем в крае построена в период 70-х – 80-х годов прошлого века и имеет значительную степень износа. Именно поэтому в настоящее время половина, а это 41,5 тыс га мелиорируемых сельхозугодий находятся в неудовлетворительном состоянии. todaykhv.ru