Дальневосточный гектар разрешат продать через пять лет после освоения

Дальневосточные гектары, полученные по одноименной программе, можно будет продать только через 4,5 года с начала освоения. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщается на сайте Минвостокразвития России.

Отмечается, что это станет возможно только после выполнения двух этапов. «Первый — оформление договора пользования, в течение первого года гражданин обязан определиться с видом или видами разрешенного использования участка. Второй этап — через три года и до истечения трех лет и трех месяцев гражданин обязан подать декларацию об использовании участка в уполномоченный орган, в которой должен сообщить о ходе освоения земли», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Только после этого можно подать заявку на оформление участка в собственность или аренду на 49 лет. До этого, не будучи полноценными владельцами гектаров, россияне не в праве распоряжаться ими.

С 1 февраля этого года каждый россиянин имеет право бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке. Если за это время участок будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф». dom.lenta.ru