Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в подержанные автомобили начнут ставить с апреля

Временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля на встрече с представителями автобизнеса и властей, прошедшей накануне во Владивостоке рассказал о том, каким образом будет подключаться SOS-кнопка в подержанные автомобили.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, систему вызова экстренных служб в японский транспорт с пробегом начнут подключать в апреле. - Предлагаемый временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых в Россию, будет действовать до тех пор, пока правительство не разработает постоянный, - отметил Андрей Жерегеля. - Владелец машины должен будет приобрести систему у АО «ГЛОНАСС», обязавшись установить ее на автомобиль.

VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных нами центрах и поставить машину на учет в ГИБДД. Таков наш план, и мы готовы приступить к его реализации.

Первую партию комплектов «ЭРА-ГЛОНАСС» привезут во Владивосток в начале апреля, тогда же начнется тестовая эксплуатация оборудования. Представители автобизнеса одобрили решение и выразили надежду, что «рынок сам сформирует цены на устройства и установку, и обычный потребитель этого практически не заметит». Напомним, с 1 января 2017 года в России вступил в действие очередной этап внедрения системы «ЭРА-ГЛОНАСС», согласно которому на дороги нельзя выпускать транспорт без установленного спутникового оборудования.

Все новые автомашины еще на заводе комплектуются датчиками и SOS-кнопкой для вызова на место аварии экстренных служб, при этом существование рынка подержанных японских автомобилей проектанты не учли. В результате на таможне во Владивостоке к февралю скопилось около 1,5 тыс иномарок, на которые не выдавались паспорта транспортных средств. После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева власти предложили временное решение проблемы, а месяцем спустя свой план урегулирования кризиса поступил и от разработчиков «ГЛОНАСС». ИА «Хабаровский край сегодня»