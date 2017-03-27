Правительство России внесло изменения в Правила дорожного движения, которые устанавливают ограничения в отношении водителей со стажем менее двух лет. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Ограничения касаются возможности буксировки других механических транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.
Также начинающим водителям запрещено эксплуатировать транспортные средства без соответствующего обязательного опознавательного знака. «Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей», — отмечается в сообщении. lenta.ru
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