Верховный суд разрешил перевозить детей в машинах без автокресел

Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресла, но обязательно пристегнутыми ремнями безопасности и с применением альтернативных спецсредств. Информация об этом размещена на сайте РАПСИ.

Это решение судья Владимир Меркулов принял по иску водителя из Екатеринбурга, которого в мае 2010 года оштрафовали на 3000 руб за перевозку ребенка без автокресла. Он использовал универсальное детское удерживающее устройство в сочетании с ремнем безопасности и доказывал, что имеет право так перевозить своего ребенка. В ГАИ, Верх-Исетском суде Екатеринбурга и Свердловском областном суде его позицию не поддержали.

Судья Верховного суда согласился, что детское удерживающее устройство соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а значит, может использоваться для перевозки детей. ВС отменил постановление о привлечении истца к административной ответственности, а также решения судов о штрафе. В связи с отсутствием состава правонарушения административное дело в отношении водителя прекращено.

Решение очень полезно для всех родителей-автомобилистов, имеющих детей до 12-летнего возраста, отмечает адвокат Людмила Айвар. Действительно, детки нынче пошли крупные и рослые. Некоторые в 12 лет вовсе в детские автокресла не помещались. А еще есть дети с физическими особенностями или ограниченными возможностями, которым кресла крайне не рекомендованы. Но доблестные сотрудники полиции не хотели ни слышать, ни понимать правила! Теперь все в прошлом.

И если дорожные полицейские будут, несмотря ни на что, предъявлять претензии, ссылайтесь на постановление ВС РФ от 16 февраля 2017 года номер 45-АД17-1, - приведена на сайте РАПСИ цитата адвоката. ИА «Хабаровский край сегодня»