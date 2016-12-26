В следующем году вступают в силу новые правила работы с контрольно-кассовой техникой

Об этом сообщает управление федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю. В соответствии с федеральным законом №290 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов или расчетов с использованием платежных карт» в России будет введена передача информации в режиме онлайн на сервер налоговой службы в момент расчета покупателя.

По замыслу разработчиков закона, такая технология позволит контролировать исчисление и своевременность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять нарушения. Согласно новым правилам, с июля 2017 года продавец будет обязан не только выдать покупателю кассовый чек, но и направить электронный фискальный документ по желанию клиента на его адрес. Интернет-магазины при этом распечатывать фискальные документы не должны, они направляются покупателям только в электронном виде.

Переход на онлайн кассы позволит предпринимателю снизить расходы на контрольно-кассовую технику, поможет предпринимателю использовать в этом направлении телефоны и планшеты, в режиме реального времени отслеживать оборот и контролировать показатели. Переход к новому порядку применения контрольно-кассовой техники осуществляется в 3 этапа. До 1 февраля предусмотрена возможность добровольного перехода. Начиная с 1 февраля регистрация контрольно-кассовой техники будет осуществляться только по новому порядку.

С 1 июля 2017 года онлайн кассы станут обязательными для всех, кто уже использует ККТ. А с 1 июля 2018 года переход на новую систему станет обязательным для всех. Подробную информацию можно получить, скачав полную версию документа по ссылке: http://www.khabarovskadm.ru/munitsipalnye_finansy/o-byudzhete/2016/o-byudzhete-2016-nalogovaya-politika/index.php?ELEMENT_ID=730461 Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.