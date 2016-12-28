Что дальневосточники будут дарить на Новый год

Аналитики Яндекс выяснили, как жители Дальнего Востока готовятся к Новому году: где планируют отмечать и что дарить. Для этого они изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу.

Похоже, в этом году многие дальневосточники предпочли отказаться от путешествий и провести праздничные каникулы дома — в декабре они купили на 60% меньше авиабилетов, чем за такой же период прошлого года. Зато жители Дальнего Востока активно покупают подарки к празднику. Судя по всему, на этот Новый год многие планируют подарить близким косметику и парфюмерию — в этом месяце по сравнению с прошлым число таких покупок выросло на 70%. Средний чек — 6740 рублей.

Для сравнения, в целом по России он составляет 4100 рублей. Ювелирные изделия, наоборот, не пользуются популярностью у дальневосточников перед Новым годом. В декабре количество платежей в этой категории уменьшилось в три раза по сравнению с ноябрём. Средний чек — 2100 рублей. Интересно отметить, что в целом по стране количество таких покупок, напротив, удвоилось. В среднем за раз россияне тратят на украшения 2855 рублей.

В преддверии Нового года жители Дальнего Востока обновляют свой гардероб и покупают одежду в подарок близким. За этот месяц они потратили в интернет-магазинах одежды и обуви на четверть больше денег, чем за ноябрь. Увеличилось и количество заказов — почти на треть. Пользователи проявляют повышенный интерес и к другим товарам. Так, в этом месяце по сравнению с прошлым их расходы на товары для дома выросли в полтора раза, на товары для спорта и отдыха — на 20%, на бытовую технику — на 15%. А вот спрос на электронику, наоборот, снизился — в этой категории траты покупателей сократились почти на 40%.

В исследовании учитывались платежи жителей Дальнего Востока через Яндекс.Кассу — за декабрь и ноябрь этого и прошлого годов. Яндекс.Касса помогает оплачивать онлайн-покупки разными способами: например, из электронных кошельков, с банковских карт, наличными. По данным международной исследовательской компании MARC, в 2016 году Яндекс.Касса стала самым популярным платёжным решением в России. Пресс-служба компании "Яндекс.Деньги"