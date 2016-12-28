Верховный суд отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»

Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан», причастных к серии убийств сотрудников правоохранительных органов, грабежей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке.

Решение было принято после того, как приговор опротестовала прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене оправдательного приговора пятерым «приморским партизанам» и направлении дела на новое рассмотрение. В июле суд во Владивостоке вынес оправдательный приговор в отношении Вадима Ковтуна, Алексея Никитина, Александра Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова на основании соответствующего вердикта присяжных. Потерпевшим тем же решением было отказано в удовлетворении гражданских исков на шесть миллионов рублей.

Присяжные заключили, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись фигуранты, не доказан. Вадим Ковтун и Никитин были освобождены из зала суда 20 июля. Александр Ковтун, Илютиков и Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены. Фигурантам вменялось убийство в сентябре 2009 года четверых жителей поселка Кировский.

Это преступление стало одним из первых эпизодов в деле «приморских партизан». По версии следствия, убитые были наркоторговцами, которые охраняли поле с коноплей. В мае 2015 года Верховный суд отменял пожизненный приговор Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову по эпизоду с четырьмя трупами. Банда «приморских партизан» получила известность после целого ряда громких убийств сотрудников милиции в Приморском крае, совершенных в первой половине 2010 года.

Убийства совершались сознательно, как возмездие за преступления, которые, по мнению членов банды, якобы совершались сотрудниками правоохранительных органов. В банде состояли семь жителей поселка Кировский. Двое из них, включая лидера группировки Андрея Сухорада, покончили с собой при задержании 11 июня 2010 года. Еще пятеро были задержаны и в апреле 2014 года осуждены к различным срокам заключения по обвинению в убийствах, разбое, бандитизме, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном обороте оружия. lenta.ru