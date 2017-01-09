За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров. На учете в ГИМС Главного управления состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 08.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 10 ед. техники; в г. Хабаровске 934 чел. 34 ед. тех., вывезено 296 м3 снега, посыпано ПСС 0,1 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 26.12.2016 г. по 01.01.2017 г. зарегистрирован 9791 случай заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 14,9%. Эпидпорог по краю превышен на 30,1 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, Хабаровском районе.
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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ночью небольшой снег, днем снег
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юго-западный, западный 4-13 м/с
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от -17ºС до -19ºС
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от -10ºС до -12ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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западный 5-11 м/с
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от -14ºС до -18ºС
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от -7ºС до -15ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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юго-западный, южный 2-11 м/с
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от -11ºС до -25ºС
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от 0ºС до -21ºС
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Северные районы
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без осадков
(Николаевский, Ульчский, район им. П. Осипенко – небольшой снег)
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западный, северный 2-12 м/с
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от -21ºС до -26ºС
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от -12ºС до -22ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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