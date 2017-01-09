Оперативная информация на 9 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров. На учете в ГИМС Главного управления состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 08.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 10 ед. техники; в г. Хабаровске 934 чел. 34 ед. тех., вывезено 296 м3 снега, посыпано ПСС 0,1 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 26.12.2016 г. по 01.01.2017 г. зарегистрирован 9791 случай заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 14,9%. Эпидпорог по краю превышен на 30,1 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, Хабаровском районе.