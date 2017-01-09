Более 60 млн штук молоди лососевых выпущено в реки Хабаровского края в прошлом году

В Хабаровском крае продолжается работа по выращиванию водных биологических ресурсов и развитию товарной аквакультуры. По информации регионального министерства природных ресурсов, в 2016 году рыбоводными заводами края было выпущено в реки 62,7 млн штук молоди лососевых видов рыб, что на 2% превысило плановые показатели. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«В этой отрасли в крае работает семь предприятий. Из них три – государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура – реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах», - рассказала заместитель председателя комитета рыбного хозяйства минприроды края Вера Гуль. В рамках пастбищной аквакультуры, которой занимается ООО «Комета», в прошлом году было произведено 180 тонн горбуши.

С 2018 года к этому направлению планируют присоединиться также рыболовецкий колхоз им. Ленина, Рыболовецкая компания им. Вострецова и рыболовецкая артель им. 50-летия Октября. По словам Веры Гуль,в регионе набирает обороты и искусственное разведение осетровых видов рыб. В прошлом году Анюйский рыбоводный завод превысил план сразу на 35,5 процентов, выпустив в Амур 0,67 млн штук молоди осетров.

Также в Хабаровском крае постепенно развивается товарная аквакультура. Так, в 2015 году компания «Акватика» начала выращивание морских деликатесов в бухте Бяуде в Советско-Гаванском муниципальном районе. Тогда предприятием было высажено более 2 млн штук трепанга, гребешка и устриц. Первый урожай с плантации будет собран в 2017 году.