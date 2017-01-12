Из-за непогоды из аэропорта Хабаровска в настоящее время задержаны пять авиарейсов. Как сообщили в диспетчерской службе, в частности с вылетом повременят пассажиры рейса ФВ 6488 авиакомпании «Россия» в московский аэропорт Внуково, отправление перенесено с 11:20- местного времени ориентировочно на сегодня на 17:35.
Отложен вылет компании «Белавиа» B2 8741 Хабаровск-Пекин, вылет планируется перенести с 23:30 на 1:05 13 января.
Компания «Хабавиа» по погодным условиям откладывает два рейса, НИ 472 и НИ 407 с аэропортами назначения Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре/Чумикан, первый на сутки до 08:30 13 января, второй на четыре дня – до 08:50 16 января.Подробная информация о графике рейсов доступна на сайте аэропорта Хабаровска. ИА «Хабаровский край сегодня»
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