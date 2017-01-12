Весенняя вакцинация против клещевого энцефалита началась в Хабаровске

Прививочная кампания продлится до 1 марта. Ожидается, что весна в этом году будет ранняя, и первые клещи активизируются уже в начале апреля. За два месяца медики планируют вакцинировать почти 41 тысячу горожан, в том числе около 18 тысяч детей. Вакцину уже доставили в медицинские учреждения города.

По информации управления здравоохранения мэрии, вакцинации подлежат хабаровчане, которые уже поставили первую прививку осенью 2016 года и те, кто в этот период получить вакцину не успел. Также защитить себя от укуса клеща могут горожане, которые подлежат ревакцинации. Такую прививку делают через год после двукратной вакцинации. Это помогает поддерживать иммунитет к вирусу на более долгий срок. Полный курс вакцинации защитит человека от клещевого энцефалита на 3 года.

«Нужно привлечь внимание населения к вакцинации, особенно тех, кто не привит вообще. Им нужно сделать прививку в первых числах месяца, чтобы к концу февраля они получили вторую вакцину. Хабаровск считается эндемичным – клещи, которые являются переносчиками вируса, есть, поэтому необходимо себя защитить. Город получил достаточное количество вакцины, ею обеспечены все поликлиники. Сделать прививку можно бесплатно в медучреждении по месту жительства», - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.

По данным профильного управления, в 2016 году от укусов клещей пострадали 3300 жителей города, только 13% от этого числа были привиты от энцефалита.