Пять самолётов задерживаются с вылетом из аэропорта Хабаровска

Из-за непогоды из аэропорта Хабаровска в настоящее время задержаны пять авиарейсов. Как сообщили в диспетчерской службе, в частности с вылетом повременят пассажиры рейса ФВ 6488 авиакомпании «Россия» в московский аэропорт Внуково, отправление перенесено с 11:20- местного времени ориентировочно на сегодня на 17:35.

Отложен вылет компании «Белавиа» B2 8741 Хабаровск-Пекин, вылет планируется перенести с 23:30 на 1:05 13 января.

Компания «Хабавиа» по погодным условиям откладывает два рейса, НИ 472 и НИ 407 с аэропортами назначения Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре/Чумикан, первый на сутки до 08:30 13 января, второй на четыре дня – до 08:50 16 января.