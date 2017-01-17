Трое жителей Хабаровска пойдут под суд за продажу жителям нескольких регионов Дальнего Востока неликвидных автомобилей на сумму более 12 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Их обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). До вынесения приговора все трое будут находиться под арестом.
Группу, причастную к 27 эпизодам продаж "распилов" на Дальнем Востоке, организовал один из обвиняемых. Отмечается, что он приобретал привезенные из-за границы на запчасти транспортные средства, нелегально изготавливал необходимые документы и подавал объявления о продаже автомобилей на интернет-сайт. В помощь себе мужчина привлек двух своих приятелей.
"Все подельники осуществляли противоправную деятельность, соблюдая строгую конспирацию. К примеру, они использовали сим-карты, оформленные на сторонних лиц", - говорится в сообщении.
Участникам группы за несколько месяцев удалось продать неликвидные иномарки жителям Сахалинской области, Еврейской АО и Хабаровского края.
О продаже "распилов" полиции стало известно в декабре 2015 года после обращения девушки, сообщившей о том, что она стала владелицей автомобиля с поддельными документами.
Всех троих участников организованной группы стражи правопорядка задержали в ходе спланированной операции. "Интерфакс-Дальний Восток"
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