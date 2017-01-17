Трое жителей Хабаровска предстанут перед судом за продажу "распилов" на 12 млн рублей

Трое жителей Хабаровска пойдут под суд за продажу жителям нескольких регионов Дальнего Востока неликвидных автомобилей на сумму более 12 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Их обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). До вынесения приговора все трое будут находиться под арестом.

Группу, причастную к 27 эпизодам продаж "распилов" на Дальнем Востоке, организовал один из обвиняемых. Отмечается, что он приобретал привезенные из-за границы на запчасти транспортные средства, нелегально изготавливал необходимые документы и подавал объявления о продаже автомобилей на интернет-сайт. В помощь себе мужчина привлек двух своих приятелей.

"Все подельники осуществляли противоправную деятельность, соблюдая строгую конспирацию. К примеру, они использовали сим-карты, оформленные на сторонних лиц", - говорится в сообщении.

Участникам группы за несколько месяцев удалось продать неликвидные иномарки жителям Сахалинской области, Еврейской АО и Хабаровского края.

О продаже "распилов" полиции стало известно в декабре 2015 года после обращения девушки, сообщившей о том, что она стала владелицей автомобиля с поддельными документами.

Всех троих участников организованной группы стражи правопорядка задержали в ходе спланированной операции. "Интерфакс-Дальний Восток"