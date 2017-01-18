Оперативная информация на 18 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая.

В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 13 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). За текущие сутки открылись 2 ледовые переправы: через протоку Сомнинскую и реку Амгунь в р-не с. Удинск района им. П.Осипенко; через р. Сукпай, кв. 36 Верхне-Сукпайского участка лесничества район им.Лазо. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 17.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 91 ед. техники; в г. Хабаровске 3430 чел. 197 ед. тех., вывезено 717 м3 снега, посыпано ПСС 148,6 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 09.01.2017 г. по 15.01.2017 г. зарегистрировано 10459 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп заболеваемости выше в 3,1 раза по сравнению с прошлой неделей. В целом эпидпорог по краю превышен на 61,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гавансокм и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой снег северный 2-7 м/с от -18ºС до -20ºС от -11ºС до -13ºС Южные районы местами небольшой снег западный, северо-западный 4-9 м/с от -16ºС до -21ºС от -7ºС до -12ºС Центральные районы местами небольшой снег западный, северо-западный 2-9 м/с от -15ºС до -32ºС от -8ºС до -18ºС Северные районы без существенных осадков западный, северо-западный 2-9 м/с от -18ºС до -30ºС от -12ºС до -20ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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